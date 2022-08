MotoGp, Austria a rischio per Aleix Espargaro: frattura al tallone dopo Silverstone

ROMA - Aleix Espargaro si è fratturato il tallone del piede destro . Dopo la caduta nella giornata di sabato (FP4) del Gran Premio di Gran Bretagna , lo spagnolo dell'Aprilia ha comunque portato a casa un nono posto, ma è ora arrivato il responso dei medici, che gli hanno imposto sette giorni di assoluto riposo e stampelle. Ora al pilota spagnolo non resta che sperare di recuperare da questo infortunio per il Gran Premio d'Austria , in programma tra due settimane.

Niente intervento

Il pilota di Granollers si è infatti oggi recato al "Usp Institut Universitari Dexeus" di Barcellona e il responso non lo avrà di certo rincuorato. Tuttavia, Espargaro si può consolare con il fatto che non sarà necessaria alcuna operazione chirurgica per mettere di nuovo a posto il tallone. Attualmente in seconda posizione in classifica piloti, il 33enne deve rimettersi in sesto per essere dichiarato idoneo alle corse e per tornare a lottare per un Motomondiale dall'esito ancora incerto.