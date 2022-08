MotoGp, test pre-season del 2023: svelate le date

ROMA - Ufficializzate le date dei test pre-season della MotoGp 2023 . Dopo aver svelato la tappa inaugurale del prossimo Motomondiale , si fa chiarezza sulle tappe che la precederanno. Il classico shakedown riservato a collaudatori ed esordienti si terrà in Indonesia ( dal 5 al 7 febbraio ), mentre per i test ufficiali veri e propri si dovrà attendere fino al 10 febbraio , con la sessione che si chiuderà domenica 12 sul circuito di Sepang.

Destinazione Portimao

Dopo i primi giri nel caldo indonesiano, ci si sposterà poi sul circuito di Portimao, per la seconda sessione di test ufficiali, previsti tra l'11 e il 12 marzo. Poi sarò tempo di scendere in pista per gareggiare e si ritornerà a farlo il 24 marzo, quando inizierà la stagione 2023 del Motomondiale.