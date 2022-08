MotoGP, Marquez nel box Honda in Austria: "L'osso sto guarendo, sono ottimista"

ROMA - In Austria, nella tappa della MotoGP in programma il prossimo 21 agosto, Marc Marquez sarà nel box Honda per stare vicino al team in un momento difficile e iniziare a farsi un'idea sulle prospettive future. "Mi sento meglio e l'osso sta guarendo, anche se sono ancora in fase riabilitativa. - così l'otto volte campione del mondo in un comunicato Honda - A fine mese avrò un altro controllo per capire se sarà possibile fare un altro step in avanti nella fase di recupero e spingere di più dal punto di vista fisico. Comunque, prima di questo controllo non mi voglio sbilanciare, ma sono ottimista".