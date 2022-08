MotoGp, Tardozzi sull'erede di Miller: "Siamo di fronte a una scelta difficile"

ROMA - La Ducati si trova di fronte a una scelta: a chi assegnare la Desmosedici di Jack Miller? I candidati sono Jorge Martin ed Enea Bastianini, con l'australiano che tornerà in KTM per la MotoGp 2023. Lo spagnolo è stato più costante, ma ha molti meno punti in classifica piloti (81) rispetto al riminese (118), autore di tre vittorie in questo inizio di stagione. A decidere sarà anche Davide Tardozzi, team manager della Ducati, che a "BT Sport" spiega: "Tra Austria e Misano annunceremo i nuovi piloti, ma è una scelta difficile".