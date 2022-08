MotoGp, Morbidelli: "La lotta al mondiale? Per me è lo sfavorito è Quartararo"

ROMA - Aleix Espargaro e Francesco Bagnaia insidiano la leadership di Fabio Quartararo alla classifica piloti MotoGp. Dopo la gara di Silverstone, infatti, il nizzardo vede avvicinarsi i suoi rivali, rispettivamente a -21 e a -49. Non all'altezza del campione del mondo incarica la stagione, invece, di Franco Morbidelli, che non vede il suo compagno di squadra in pole per la vittoria finale, stando alle sue parole riportate da "Motorsport": "Sinceramente parlando, vedo Fabio in una posizione di sfavorito, solo per le caratteristiche delle moto".