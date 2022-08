MotoGp, Vinales: "Ripagherò la fiducia di Aprilia dando una mano a Espargaro"

ROMA - Per la MotoGp 2022 l'Aprilia non è più una sorpresa . Con un Aleix Espargaro ad appena -22 punti da Fabio Quartararo e una RS-GP progettata per vincere, la lotta al mondiale è aperta. In questa fase Maverick Vinales , ingaggiato da Massimo Rivola dopo il disastro con la Yamaha, può essere la freccia il più per l'arco della casa di Noale in questa seconda metà di stagione. In un'intervista al "Mundo Deportivo", Vinales è infatti pronto a dare il suo contributo alla causa iridata: "Penso che Espargaro possa farcela, voglio che Aprilia vinca il Campionato del Mondo. Sono molto indietro in classifica, ma se posso, darò una mano sia ad Aprilia che ad Aleix ".

Fiducia e generosità

Dopo un comprensibile periodo di adattamento sulla nuova moto, Vinales sembra però ora aver trovato il giusto feeling con l'Aprilia. A certificarlo ci sono il terzo posto ad Assen e il secondo posto conquistato a Silverstone. Ormai è troppo tardi per puntare al mondiale, ma Vinales aggiunge: "Non ci sono abbastanza gare per recuperare la prima metà della stagione, ma in Aprilia hanno riposto tanta fiducia in me e credo che sarebbe un buon modo per restituire loro il sostegno che mi hanno dato in un momento molto complicato e difficile per me". Ora che il Motomondiale farà tappa in Austria, Vinales sente l'odore della rivincita. Non si sa ancora se Espargaro riuscirà a recuperare al problema al piede causato dalla caduta in Gran Bretagna, ma è certo che il pilota di Figueres darà tutto al Red Bull Ring.