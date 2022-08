MotoGp, Razali: "Dovizioso era triste, ci aspettavamo il suo ritiro"

ROMA - L'annuncio del ritiro dalla MotoGp di Andrea Dovizioso ha sorpreso un po' tutti. Le prestazioni in pista sono mancate in quest'anno, ma il pilota di Forlì ha addirittura deciso di non terminare la stagione, che per lui terminerà a Misano. Chi invece aveva previsto questa situazione è stato Razlan Razali, che in un'intervista a "Crash.net" ha detto: "In un certo senso ce lo aspettavamo perché ho potuto vedere la frustrazione e la delusione sul suo viso in molte occasioni. Si vedeva che non era felice. Ci sono stati momenti - continua il Malese - in cui non avevamo le parole per incoraggiarlo. Siamo arrivati ??al punto in cui gli abbiamo appena detto di uscire e divertirsi. Avevamo sperato che chiudesse la stagione, ma immagino che fosse tutto troppo per lui".