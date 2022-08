MotoGp, Miller su Ducati: "Con me sono sempre stati onesti al 100%"

ROMA - Nonostante al termine del 2022 le loro strade si separeranno, Jack Miller si porterà dietro un bel ricordo degli anni in Ducati. Nell'analisi fatta sul suo blog dopo il Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGp, il pilota australiano ha evidenziato una novità adottata da alcune delle moto di Borgo Panigale presenti in pista, denominata 'Lo Stegosauro'. "Questo dimostra il grande impegno da parte di Ducati - ha scritto -. Con tutti i suoi piloti, anche con me in partenza a fine anno. E' nel loro DNA. È abbastanza insolito che una fabbrica continui a dare i suoi aggiornamenti a chi se ne va, ma in Ducati sono stati sempre onesti con me al 100%, lo apprezzo molto".