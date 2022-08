MotoGp, diretta tv Gp Austria: orari, canale e dove vederlo

ROMA - Passate due settimane dalla vittoria di Bagnaia in Gran Bretagna, la MotoGp è pronta a dirigersi al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022. Si parte venerdì 19 agosto con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle 9:55 e alle 14:10. Sabato, invece, l'appuntamento con la pista è alle 9:55 con la terza sessione di prove libere. Alle 13:30 al via le FP4, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 21 agosto il warm-up aprirà la giornata alle 9:40, mentre alle 14 semaforo verde per la gara.