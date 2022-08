MotoGp, Mir: "La situazione con Suzuki mi ha sconvolto"

ROMA - Non è un 2022 facile per la Suzuki e i suoi piloti. Prima le prestazioni non all'altezza in pista, poi il repentino addio alle corse, annunciato a freddo dalla stessa scuderia giapponese. "La situazione con Suzuki - dice Joan Mir ai microfoni ufficiali della MotoGp - non è ottimale. Mentalmente è stato difficile, ero scioccato. Questa è una situazione che non auguro a nessuno. Ci sono delle persone che troveranno presto un altro lavoro, ma ci sono altre persone che magari non lo troveranno così facilmente". Mentre però Alex Rins ha trovato posto in Honda LRC, non c'è stato alcun annuncio per il campione del mondo 2020, che afferma: "Vedremo l’anno prossimo cosa potremmo fare. Alex è stato un grande compagno di squadra, credo che il mio prossimo partner lo sarà altrettanto".