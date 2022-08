MotoGp, Marini: "A Spielberg sono sempre andato forte"

ROMA - Luca Marini ha parlato in vista del Gran Premio d'Austria , valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota del team VR46, dodicesimo a Silverstone, proverà a tornare nelle posizioni che contano al Red Bull Ring. " Il tracciato di Spielberg è sicuramente uno tra i miei preferiti - ha detto -. Sono sempre andato forte, mi è sempre venuto naturale, ho vinto due volte e non vedo l’ora di provare la MotoGp proprio qui. La pista è velocissima, darà sicuramente gusto e sono curioso anche di provare la nuova chicane".

Il commento di Bezzecchi

Anche Marco Bezzecchi ha parlato in vista della tappa in Austria: "Non vedo l’ora di tornare in pista in Austria,vedere e provare il nuovo layout del tracciato e continuare a fare chilometri e lavorare sulla nuova carena. Lo scorso anno abbiamo centrato un bel risultato qui, in una condizione davvero complicata da gestire, e speriamo invece in un meteo stabile per riuscire a settarci al meglio e divertirci su una delle piste più belle e uniche del calendario".