MotoGp: quattro vittorie italiane in sei edizioni al Red Bull Ring

ROMA - A due settimane dalla vittoria di Pecco Bagnaia in Gran Bretagna, la MotoGp torna in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022. Il successo dell'italiano a Silverstone ha riacceso in Ducati la speranza di una rimonta per il titolo. Al momento, però, Fabio Quartararo rimane saldo al comando con 22 punti di vantaggio su Aleix Espargaro e 49 sul pilota torinese, mentre sono più lontani Enea Bastianini e Johann Zarco.