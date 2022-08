MotoGp, Marquez mostra le cicatrici sul braccio: "Non c'è più spazio"

SPIELBERG - Marc Marquez ha parlato dal Red Bull Ring alla vigilia del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il numero 93 è a Spielberg per seguire la Honda, nonostante la data del suo rientro dopo l'operazione di due mesi fa è ancora un'incognita. "Le cicatrici sul mio braccio? Non c'è più spazio - ha detto a Sky Sport mostrando il braccio destro -. Sono cose a cui preferisco non pensare, ma alla fine è parte della passione per le moto. Il rischio c'è, ma la passione è ancora più di tutto questo. Per questa passione ho deciso di fare la quarta operazione e di seguire tutto quello che mi dicono i dottori per provare a fare qualche gara anche quest'anno. Non so se potrò. Sono qui per provare a lottare in MotoGp. Non dico per vincere, ma soprattutto per divertirmi".