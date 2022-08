MotoGp, Gp Austria: dominio Ducati nelle libere 2, Zarco precede Miller e Martin

SPIELBERG - E' di Johann Zarco il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese del team Pramac, sul Red Bull Ring, firma il crono di 1:29.837 e precede Jack Miller e il compagno di squadra Jorge Martin. In mezzo alla marea Ducati c'è la Yamaha di Fabio Quartararo, quarto davanti a Pecco Bagnaia e Luca Marini. Settima posizione per l'altra moto del team VR46 guidata da Marco Bezzecchi seguito da Enea Bastianini e dall'Aprilia di Maverick Vinales.