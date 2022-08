MotoGp: nasce il GASGAS Factory Racing Team, ufficiale l'arrivo di Pol Espargaro

ROMA - Il GASGAS Factory Racing Team è pronto a entrare in MotoGp dal 2023. Il nuovo team arriva dall'unione di GASGAS e Tech3. Sarà quindi KTM a fornire le moto alla scuderia che, nella giornata di oggi, ha già annunciato l'arrivo di Pol Espargaro dalla Honda. Il direttore della divisione motorsport di GASGAS, Pit Beirer, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del team: "GASGAS è un marchio vincente - ha detto -. Ha raggiunto subito un incredibile livello di prestazioni in discipline come MXGP, supercross, enduro e rally, dove abbiamo conquistato Gran Premi, Main Event, titoli mondiali e trofei assoluti. È un marchio relativamente nuovo per noi. Abbiamo nuovi obiettivi".