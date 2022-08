F1, Isola soddisfatto delle nuove gomme: "Raggiunta la maggior parte degli obiettivi

ROMA - Mario Isola ha parlato dopo la prima parte di stagione in Formula 1 con le nuove gomme da 18 pollici. Il direttore della divisione motorsport di Pirelli si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti nella prima parte del 2022. " Sono felice. La performance è buona, ma soprattutto abbiamo raggiunto la maggior parte degli obiettivi di cui abbiamo discusso in passato - le sue parole riportate dal sito ufficiale della F1 -. L’obiettivo principale era avere più azione in pista, avere piloti in lotta, gare ravvicinate e abbiamo avuto gare con molta azione. Non solo in testa, ma anche a centro gruppo, quindi è un campionato molto interessante con buoni piloti".

Il commento di Isola

"L’obiettivo è avere un mix di strategie, anche per creare un po’ di interesse tecnico per il campionato. Ma credo che l’obiettivo principale sia vedere un bello spettacolo e una bella sfida tecnica anche per i team e per noi, perché le gomme da 18 pollici sono completamente nuove. Ma l’attenzione deve rimanere sui piloti, perché sono gli eroi dello spettacolo, e dobbiamo fornire una gomma che sia in grado di dare loro la possibilità di spingere, attaccare, combattere e così via. Non voglio cambiare completamente il prodotto, perché come ho detto, il prodotto funziona bene".