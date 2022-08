MotoGp, dal 2023 arrivano le gare Sprint: si correranno in ogni Gp

SPIELBERG - La MotoGp introduce una grandissima novità a partire dal 2023: si tratta delle gare Sprint che si correranno al sabato. L'annuncio è arrivato in una conferenza stampa straordinaria organizzata durante il Gran Premio d'Austria, che ha visto partecipare il presidente della FIM, Jorge Viegas, il CEO della Dorna Carmelo Ezpeleta e il boss del team Tech3 Hervé Poncharal. Non sarà un inserimento graduale come sta succedendo in Formula 1, visto che già nella prossima stagione la Sprint si disputerà in ogni Gran Premio. La mini-gara non sarà però valida per la composizione della griglia di partenza, motivo per cui le qualifiche verranno mantenute e spostate al sabato mattina.