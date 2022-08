MotoGp, Quartararo: "Non posso superare tutte le Ducati"

SPIELBERG - Fabio Quartararo ha parlato cdopo il quinto tempo in qualifica al Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese è il migliore del sabato tra le moto "non Ducati", avendo davanti a sé Bastianini, Bagnaia, Miller e Martin e precedendo Zarco in seconda fila, e poco dopo le qualifiche analizza il dominio delle moto di Borgo Panigale. "Oggi non potevo fare meglio del quinto tempo. E’ abbastanza frustrante, mi sogno le moto italiane come tutti i weekend - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Il venerdì di solito andiamo forte poi il sabato e la domenica è sempre dura. In gara saranno 28 lunghi giri, abbiamo un buon passo".