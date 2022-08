MotoGp, Aleix Espargaro: "Soddisfatto, migliorati rispetto al venerdì

SPIELBERG - Aleix Espargaro ha parlato dopo la nona posizione in qualifica al Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota di Aprilia, costretto a passare per il Q1 dopo un inizio di weekend difficile, è riuscito ad accedere alla seconda fase e partirà dalla terza fila. "Nonostante la scivolata e il passaggio attraverso la Q1, sono abbastanza soddisfatto - ha detto -. Rispetto a ieri siamo riusciti a fare un bel passo avanti e in qualifica il giro cancellatomi sarebbe stato alla pari con Fabio, questo dimostra che non siamo lontani. Partire dalla terza fila non è ideale ma sappiamo che in gara può succedere di tutto, non farò calcoli e cercherò di dare il massimo fin da subito".