MotoGp, Gp Austria: Quartararo davanti nel warm-up, Bagnaia 11°

SPIELBERG - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di della MotoGp. Il francese della Yamaha, sul Red Bull Ring, firma il crono di 1:29.800 precedendo l'Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati di Jorge Martin. Quarto posto per Jack Miller davanti ad Alex Rins e Luca Marini, mentre in settima posizione c'è Franco Morbidelli davanti a Fabio Di Giannantonio. Alle ore 14 appuntamento con la gara sul circuito di Spielberg.