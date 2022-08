MotoGp, Bagnaia vince in Austria: "A inizio stagione avrei dovuto usare il cervello"

SPIELBERG - Pecco Bagnaia ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio d'Austria , valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Dopo il terzo sucesso consecutivo, il pilota Ducati si avvicina ulteriormente alla testa della classifica occupata da Fabio Quartararo , anche se rimane distante 44 punti dal francese e dietro anche ad Aleix Espargaro. "E' stata una gara davvero lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di mettere la soft all’anteriore - ha detto -. A inizio stagione ho commesso tanti errori, quindi mi sono detto che avrei dovuto usare di più il cervello. Avevo un buon vantaggio oggi quindi ho cercato di mantenere una certa costanza. Negli ultimi giri ho mantenuto la calma perché l’anteriore si muoveva ovunque. Sono contento del mio team che ha fatto un grande lavoro ".

Le parole di Bagnaia

Tornato ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha analizzato il suo terzo successo di fila: "Quando mi ha passato Miller ho capito che avrei dovuto aumentare il ritmo. La gomma mi ha retto fino a cinque giri dal termine. Purtroppo nella fase iniziale non potevo spingere come volevo. Alla fine ero in una situazione critica ma è andata bene. Io il punto di riferimento senza Marquez? Cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile, abbiamo capito certi errori che avevo commesso nella prima parte. Questo ci aiuterà ad essere costanti".