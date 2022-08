MotoGp, Miller: "Sto lavorando per fare come Bagnaia"

SPIELBERG - Jack Miller ha parlato dopo il terzo posto nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. L'australiano, che ha chiuso sull'ultimo gradino del podio dopo aver subito nei giri finali il sorpasso di Fabio Quartararo, non si è risparmiato nei complimenti al compagno di squadra Pecco Bagnaia, vincitore al Red Bull Ring. "La moto ha funzionato in maniera fantastica per tutto il weekend, ho cercato di sorpassare Bagnaia nelle prime fasi della gara, pensavo di avere più velocità - ha detto -. Mi sono dovuto arrendere per evitare il peggio. Ho cercato di non farmi sorprendere poi da Martin in curva 1, è stato sfortunato. Mettiamo nel sacco altri punti in classifica e pensiamo a Misano".