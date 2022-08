MotoGp, Quartararo secondo in Austria: "Una delle mie migliori gare"

SPIELBERG - Fabio Quartararo ha parlato dopo il secondo posto nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp, Il pilota francese, partito dalla quinta posizione, nel finale di gara è riuscito a raggiungere anche Jack Miller, senza però agganciare Pecco Bagnaia, poi vincitore. "Considero questa una delle mie gare migliori in assoluto, mi sono spinto al limite e ho rischiato di cadere un paio di volte - ha detto -. Ogni giro è stato come una qualifica, questa pista è dura. Ma sono piuttosto felice. I primi giri non sono stati buoni, poi sono riuscito a compiere una grande rimonta. Magari con qualche giro in più a disposizione avrei potuto lottare con Bagnaia".