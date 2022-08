MotoGp: frattura alla caviglia destra per Mir dopo la caduta in Austria

SPIELBERG - Joan Mir è stato subito costretto al ritiro per un high-side al primo giro del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota spagnolo, arrivato alla curva 4, ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato violentemente sulla ghiaia. I primi esami hanno dato come responso la frattura del legamento della caviglia destra. Difficile, quindi, che Mir riesca a recuperare e a correre per il Gran Premio di San Marino a Misano, in programma nei primi giorni di settembre.