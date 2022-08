MotoGp, Alonso approva la sprint: "Grande idea, saremo incollati alla tv al sabato"

ROMA - Fernando Alonso approva la rivoluzione della MotoGp, che dal 2023 introdurrà le gare sprint in tutti i weekend di gara del Mondiale. Il pilota della Alpine già da due stagioni ha a che fare con questo format, anche se la Formula 1 ha adottato le mini-gare del sabato in maniera graduale, facendone disputare tre per stagione sia nel 2021 che nel 2022. "Sprint? Penso che sia una grande idea - ha detto al sito ufficiale del Motomondiale -. Permetterà di avere più azione già dalla giornata di sabato e quindi saremo già incollati alla tv dal sabato, non solo alla domenica".