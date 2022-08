MotoGp, Martin sul sorpasso a Bastianini: "Sapevo di poter andare avanti"

ROMA - "Probabilmente l'ha fatto perché ero io". Così Enea Bastianini aveva commentato ai microfoni di Sky Sport il sorpasso subito da Jorge Martin nel Gran Premio d'Austria di MotoGp. Poco dopo è arrivata la replica del pilota spagnolo, con cui il riminese è in lotta per un posto nel team ufficiale Ducati: "L’ho fatto indipendentemente da chi avevo davanti, sapevo di poter andare avanti. E basta. Sono le gare. E’ ovvio - ha aggiunto Martin parlando del duello per la sella in Ducati - che ciascuno voglia fare un passo avanti anche se Pramac è il miglior team satellite".