MotoGp, Marini: "Abbiamo lavorato bene, orgoglioso della squadra"

ROMA - Luca Marini ha parlato dopo il quarto posto nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il classe 1997, che è riuscito a rimontare da una tredicesima posizione di partenza, ha elogiato anche il lavoro del team: "Un weekend difficile, strano, complicato un po’ per tutti dove abbiamo lavorato bene - ha detto -. Il feeling con la moto non è stato facile da gestire: sembrava di stare sulle montagne russe, un turno tutto ok, l’altro un disastro. Abbiamo fatto una scelta della gomma perfetta e anche il lavoro con la squadra è stato molto buono. Un aspetto che mi rende orgoglioso perché è il primo anno che lavoro con questo gruppo di ragazzi in MotoGp. Sono partito bene, i primi giri non sono stato perfetto, i piloti con la soft hanno potuto spingere da subito mentre io ho dovuto aspettare e il gap poi era troppo grande. Stiamo crescendo, abbiamo un bel potenziale e possiamo essere competitivi e lottare per il podio nelle prossime gare, anche a Misano, il nostro Gp di casa".