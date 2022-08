MotoGp, Dovizioso: "In Austria sarebbe stato diverso con una Ducati"

ROMA - Il Gran Premio di Austria si è chiuso per Andrea Dovizioso con una quindicesima posizione e un punto nella classifica piloti di MotoGp . La gara dell'italiano poteva andare ancora meglio, se solo avesse avuto una moto diverso, come afferma egli stesso ai giornalisti di "Speedweek": " È sempre difficile partire da dietro . Poi è andata a sorpresa, perché ho guadagnato alcune posizioni in partenza e nelle prime due curve. Poi sono stato ripassato al tornantino perché avevo perso velocità in uscita. Poi mi ci sono voluti sei o sette giri per superare Fernandez, sono stato rallentato e la mia gara è finita lì ". " Se avessi avuto una Ducati, il sorpasso sarebbe riuscito prima , ma così posso solo passare chi è molto più lento di me", ha aggiunto Dovizioso.

Verso Misano

Anche per questo Dovizioso ha optato per il ritiro a fine stagione. Il feeling con la Yamaha del team RNF non è mai sbocciato. Una situazione simile a quella che sta affrontando Pol Espargaro con la Honda 2022: "Ha perso fiducia nella sua moto, come me. Non sono in grado di sfruttare i punti positivi della moto, quindi le cose brutte sono un grosso problema. Questo è il risultato a fine gara". Parole che sembrano certificare la bontà della scelta di ritirarsi a stagione in corso. "Non ho paura né sono triste. Sono felice di finire a Misano. Volevo che fosse così. Non vedo l'ora di chiudere la mia carriera a Misano con amici e famigliari", ha detto per concludere Dovizioso, che si prepara a dire addio al Motomondiale alla prossima tappa.