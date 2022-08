MotoGp, Puig a Marquez: "Test di Misano importanti, bastano quattro uscite"

ROMA - La MotoGp aspetta il recupero di Marc Marquez . Saranno però i medici ad avere l'ultima parola a riguardo, che arriverà alla fine di questo mese. Nel frattempo, il team manager dell'Ala Dorata, Alberto Puig , vuole che il suo pilota sia già disponibile per i test di Misano tra una settimana e lo afferma al sito ufficiale del Motomondiale: " Non si tratterà di fare 100 giri al giorno, ma magari quattro uscite per dare un primo riscontro. Il 25 o 26 agosto faranno una TAC e se l'osso è a posto, si procederà. Normalmente il test di Misano è molto importante per preparare il prototipo per Valencia. Ma penso che non ci sarà per la gara".

Niente scuse

La presenza di Marquez sarà fondamentale per la Honda, che deve porre basi solide per il 2023 dopo questa stagione di transizione. Pol Espargaro e Stefan Bradl, il collaudatore della casa giapponese, non hanno garantito risultati di spessore in questo Motomondiale e per questo Puig spera che i medici possano finalmente dare il proprio consenso al ritorno del pilota di Cervera. Di Marquez c'è dunque un disperato bisogno, come si evince dalle parole del catalano: "Andremo avanti come abbiamo fatto finora, cioè un po' alla cieca, onestamente. Ci siamo affidati un po' a Pol e al collaudatore, ma il pilota arriva a conoscere la moto col tempo e con la qualità delle gare che ha fatto. Se Marquez non ci sarà, ciò renderà il nostro lavoro un po' più difficile". "Ma, in caso contrario, non sarà una scusa", conclude Puig.