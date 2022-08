MotoGp, lesione ai legamenti per Mir: due settimane di stop e niente Misano

ROMA - La brutta caduta nel Gran Premio d'Austria e le sue conseguenze non permetteranno a Joan Mir di correre nel weekend di Misano. Come affermato da un comunicato della Suzuki, gli esami svolti nei giorni successivi dal pilota hanno evidenziato una "lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola avulsione ossea". Saranno quindici i giorni di riposo che il classe 1997 dovrà osservare, i quali lo costringeranno a saltare la prossima tappa di MotoGp. Il team manager Livio Suppo ha commentato la brutta la notizia: "Sono molto dispiaciuto per Joan. I problemi continuano a sorgere in questa difficile stagione. In ogni caso, dobbiamo rimanere ottimisti. L’incidente è stato molto grave e alla fine l’infortunio è serio, ma poteva andare peggio, quindi siamo positivi e vediamo come si riprenderà nei prossimi 15 giorni per essere pronto per Aragon".