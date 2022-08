MotoGp, passi avanti per Marquez: "L'osso è guarito del tutto, può salire sulla moto"

ROMA - Marc Marquez è guarito. Questo l'annuncio del dottor Sanchez Sotelo , primario presso la Mayo Clinic, che segue la riabilitazione del pilota MotoGp , operato all'omero destro lo scorso giugno. " Oggi ho avuto l'opportunità di valutare Marc Marquez in merito al suo intervento chirurgico recentemente eseguito presso la Mayo Clinic. Per fortuna Marc Marquez ha recuperato un grande arco di movimento e ha recuperato bene anche dal punto di vista muscolare. Oggi è stato sottoposto a radiografie e una TAC che mostrano la completa unione ossea ", si legge infatti sul sito ufficiale della Honda. Ora l'otto volte campione del mondo potrà "intensificare il suo allenamento e valutare le condizioni del suo braccio su una moto ".

Più carico per Marquez

L'Ala Dorata, quindi, potrebbe riabbracciare presto Marquez, che punta a tornare per le ultimissime gare della MotoGp. "Marc Marquez - si legge sul comunicato - ha completato con successo un altro controllo medico presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid. La sua equipe medica di fiducia, composta dal Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, dal Dr. Samuel Antuña e dal Dr. Angel Cotorro, è rimasta soddisfatta della guarigione e del recupero dell'omero destro". "L'équipe medica - prosegue l'annuncio - ha dato il permesso a Marquez di intensificare il suo allenamento, aggiungendo più peso e introducendo esercizi più vari nella sua routine". "Oltre a questo, è stato anche concordato che l'otto volte campione del mondo inizi ad allenarsi sulle moto per comprendere le condizioni del suo braccio destro in un ulteriore contesto. Dai risultati di questa uscita, Marquez e il Repsol Honda Team valuteranno i seguenti passaggi necessari", si conclude poi la nota della scuderia giapponese.