MotoGp, Bassani al posto di Mir: l'ipotesi della Suzuki per Misano

ROMA - La Suzuki cerca un sostituto che possa correre a Misano al posto di Joan Mir. La scuderia di Hamamatsu deve infatti rimediare all'infortunio dello spagnolo in Austria che sta complicando la preparazione alla tappa MotoGp del 4 settembre. Sì, perxché anche il collaudatore Suzuki, Sylvain Guintoli, è alle prese con un infortunio al braccio sinistro. Con anche Petrucci che non potrà correre a Misano (impegnato nella Motoamerica), il box Suzuki avrebbe individuato come sostituto di Mir il pilota italiano di Superbike (team privato Motocorsa), Axel Bassani, come afferma la testata "GPOne".