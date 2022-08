MotoGp, Marquez: "Alla Honda do due anni, voglio un progetto vincente"

ROMA - Ora che potrà tornare in sella a una MotoGp , Marc Marquez non si accontenterà semplicemente di correre: vuole tornare a vincere . Vanno in questo senso le parole pronunciate ai microfoni di "DAZN", che suonano come un ultimatum per l'Ala Dorata: " Quanto tempo do alla Honda? Due anni, il tempo del mio contratto. Altrimenti... ". L'omero è ora guarito interamente , ma la casa giapponese è in crisi di risultati e Marquez non vuole sfigurare: "Non mi nascondo, ho sempre detto che Honda è il marchio dei miei sogni. Ma finché corro ad alti livelli, voglio un progetto vincente ".

Le parole di Marquez

Questa però per Marquez è stata la quarta operazione al braccio destro. Una sfida importante per il suo fisico, specie ora che si avvicina ai trent'anni. "Un braccio con quattro operazioni non sarà mai come uno senza, lo dice l’anatomia. Ma sono felice, perché vedo dei progressi". "Mio nonno - confessa poi - mi ha suggerito il ritiro, ma gli ho promesso che sarebbe stata la mia ultima possibilità". In Honda però si deve cambiare musica, specie nei rapporti tra il box e la casa madre in Giappone. Queste infatti le parole finali di Marquez: "La situazione della Honda non è un disastro, è come un puzzle. Io non ho chiesto la testa di nessuno, ma nel modo di lavorare ho la sensazione che si perdano informazioni, che le mail non arrivino a destinazione".