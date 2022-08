MotoGp, Rivola duro: "Scelta gomme sbagliata, è colpa nostra"

ROMA - È stato un Gran Premio d'Austria di MotoGp dolceamaro per l'Aprilia . Dopo aver risolto i problemi all'abbassatore in partenza, Aleix Espargaro è riuscito ad arrampicarsi fino a finire in sesta posizione la gara al Red Bull Ring. La casa di Noale ha però montato la gomma soft al posteriore , compromettendo una gara già difficile per lo spagnolo. Massimo Rivola , amministratore delegato dell'Aprilia, ai microfoni di "Motorsport" ammette che il box poteva fare di più: " Abbiamo completamente sbagliato la scelta delle gomme . Sapevamo che ci sarebbero stati dei rischi con la gomma morbida posteriore, ma non ci aspettavamo che il grip calasse così tanto. È colpa nostra, colpa della squadra ".

Scelte da rivedere

Ciononostante, Espargaro ha limitato i danni in un weekend che poteva compromettere la sua posizione in classifica piloti. Ma il suo feeling con la moto è stato determinante per il suo sesto posto, complici gli imprevisti che hanno colpito i rivali: "Quella che Aleix ha mostrato - ha aggiunto Rivola - è stata forse una delle migliori gare che abbia mai fatto. Nel Campionato Piloti siamo stati in grado di limitare i danni con un po’ di fortuna, perché Espargaro ha recuperato due posizioni dopo le cadute di Jorge Martin e il default di Enea Bastianini". Il bilancio di Rivola suona alla fine come una strigliata per tutto il box, che l'anno prossimo dovrà affrontare la sfida della scuderia satellite: "Se non offriamo ai nostri piloti le migliori condizioni per la gara, è deludente. Perché significa che non abbiamo fatto un buon lavoro".