MotoGp, sprint race promossa: il giudizio dei team manager

ROMA - La sprint race aggiungerà pepe ai sabati targati MotoGp a partire dal 2023. La notizia ha suscitato un acceso dibattito, ma i team manager di Ducati, Honda, Aprilia e KTM, intervenuti ai canali ufficiali della classe regina, se sono certi: sarà una novità positiva. Paolo Ciabatti , numero uno del box Ducati , ha detto: “ È il momento perfetto per introdurre qualcosa di nuovo , per rendere il nostro format più attraente per gli spettatori. Potremmo aver bisogno di un po' di tempo per capire le conseguenze, ma è una buona cosa per noi. È una pressione extra, una gara è una gara, anche se piccola. Sarà super divertente vedere le varie strategie in pista". L'uomo chiave della Honda, Alberto Puig , aggiunge: "La sprint darà ai tifosi più motivi per divertirsi e guardare le gare, che è la cosa più bella di questo sport. Per i piloti sarà anche impegnativo, ma anche molto interessante dal punto di vista del campionato".

I pareri di Guidotti e Bonora

Sprint promossa anche nel giudizio di Francesco Guidotti, team manager KTM: "È ora di dare una svolta per progredire nel nostro sport. Alla fine, la gara è il motivo per cui siamo qui. Credo che sarà accolta con favore. Dovremo comunque settare la nostra moto e prepararla per la gara di domenica. Non cambierà molto, ma il sabato sarà più interessante". È un sì anche per Paolo Bonora, numero uno dell'Aprilia, che dice: “Per i tifosi sarà un'ulteriore occasione per seguirci. Ci sarà più lotta in pista. Ma per sabato sarà importante non correre troppi rischi, altrimenti perderemo occasioni per domenica". "Anche per i piloti sarà qualcosa di diverso perché sabato dovranno spingere molto e poi pensare alla gara vera e propria", ha poi concluso l'italiano.