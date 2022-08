MotoGp, la Suzuki chiama Kazuki Watanabe: a Misano ci sarà lui al posto di Mir

Il commento di Suppo

"Per prima cosa - afferma il pilota - vorrei augurare a Joan una pronta guarigione. Sono stato davvero contento della chiamata per provare la MotoGp su quella pista. Farò del mio meglio per restituire qualcosa alla squadra che mi ha dato questa possibilità". "Siamo molto dispiaciuti che Joan non possa correre a Misano e gli auguriamo una pronta guarigione. Nel frattempo - ha detto il team manager della Suzuki, Livio Suppo - siamo lieti di accogliere nel nostro team Kazuki Watanabe. Ha molta esperienza con la Suzuki e sta disputando una buona stagione nella All Japan". "La GSX-RR sarà una sfida molto diversa, ma faremo del nostro meglio per assicurargli il massimo per questa esperienza", conclude l'italiano.