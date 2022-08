MotoGp, Mir firma un biennale con la Honda HRC: è ufficiale

ROMA - Joan Mir passerà alla Honda HRC per disputare la stagione di MotoGp targata 2023 . Il 24enne di Palma di Maiorca lascerà dunque la Suzuki, non in griglia per il prossimo Motomondiale, per raggiungere Marc Marquez , che sarà il suo prossimo compagno di scuderia. Il campione del mondo 2020 ha infatti firmato un contratto per due stagioni , per un trasferimento di cui si aspettava solo la conferma ufficiale.

L'obiettivo di Mir

Al momento il pilota Suzuki è alle prese con un infortunio alla caviglia che gli farà saltare il Gran Premio di Misano e sta cercando di recuperare il prima possibile. Questo però non gli ha impedito di commentare l'accordo appena raggiunto con l'Ala Dorata: "Sono entusiasta di annunciare ufficialmente che mi unirò al Repsol Honda Team il prossimo anno. Ringrazio HRC per la fiducia che mi è stata data: difendere questi colori storici, che parlano di titoli mondiali. Per contribuire il più possibile al progetto e per diventare ancora campione del mondo avrò dalla mia l'esperienza accumulata in questi anni di MotoGp con Suzuki". Mir ha infine ricordato: "Ora è tempo di concentrarmi sul mio recupero e per ritornare in pista il prima possibile e per finire alla grande la stagione con la Suzuki".