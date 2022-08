MotoGp, anche Forcada lascia a Misano: il saluto della Yamaha RNF

ROMA - Il Gran Premio di Misano , quattoridicesima tappa della MotoGp , avrà un sapore speciale per Andrea Dovizioso , che lascerà il paddock dopo questa gara. Non solo, perché anche per Ramon Forcada , capotecnico della Yamaha, è arrivato il tempo dai saluti, dopo aver risolto il suo contratto con la casa dei Tre Diapason. A confermare la notizia ci sono le parole di Razlan Razali , team principal della Yamaha RNF: " Sarà l’ultima corsa insieme a Ramon Forcada , con il quale è stato un piacere lavorare insieme sin dal 2019. Ha una grande esperienza e conoscenza e ha vinto diversi mondiali".

I piloti di Forcada

Trent'anni di carriera del box Yamaha per Forcada, che ha consigliato alcuni tra i piloti più famosi di questo sport. Barros, Checa, Lorenzo, Vinales: questi sono solo alcuni dei nomi più prestigiosi nella bacheca dello spagnolo. Con il passaggio del team RNF in Aprilia dal prossimo anno, Forcada, 65 anni, ha deciso di interrompere qui la sua avventura in MotoGp. Anche Wilco Zeelemberg, team manager della Yamaha RNF, saluta il suo capotecnico: "È stato con noi per quattro anni e personalmente ho lavorato con lui dal 2010, il che porta il totale di stagioni insieme a 13. Non so quanti GP sono, ma abbiamo vinto 3 mondiali insieme a Jorge Lorenzo", ricorda l'olandese.