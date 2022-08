MotoGp, Oliveira e Fernandez correranno per l'Aprilia RNF: è ufficiale

ROMA - L'Aprilia RNF è già pronta per la MotoGp 2023 e presenta i piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Il team principal sarà ancora Razlan Razali , che sull'accordo ha detto: " Siamo estremamente entusiasti di accogliere Miguel Oliveira e Raul Fernandez . Non è stato un processo semplice, ma insieme ad Aprilia siamo stati molto chiari sui piloti che volevamo . Sono entrambi giovani con un buon mix di esperienza, provenienti da Oliveira e da Fernandez, di cui sono personalmente fan. Sia Aprilia che noi crediamo nel talento di entrambi i piloti, quindi non vediamo l'ora che guidino per noi la prossima stagione".

L'entusiasmo di Rivola



Soddisfatto dell'annuncio anche Massimo Rivola, amministratore delegato dell'Aprilia, pronto per questa nuova e complessa avventura in MotoGp: "Il nostro progetto satellite con il team RNF sta prendendo forma nel modo in cui l'abbiamo concepito fin dall'inizio. Siamo riusciti ad assicurarci due talenti straordinari, due piloti che stimo molto sia dal punto di vista umano che per le loro capacità tecniche. Oliveira ha mostrato il suo talento in tutte le categorie e, anche se è ancora molto giovane, ha già accumulato molta esperienza, vincendo quattro gare in MotoGp". Commenta poi l'italiano: "Al suo fianco ci sarà Fernandez, un pilota che non nascondo di aver cercato più volte, una delle promesse più cristalline degli ultimi anni". L'Aprilia quindi si prepara a schierare quattro moto in griglia: "Dovremo essere bravi a offrire a entrambi un pacchetto tecnico che consentirà loro di esibirsi al massimo delle loro potenzialità. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare KTM che, dimostrando la sua grande sportività, ha permesso a Oliveira e a Fernandez di correre sulle nostre moto subito dopo la fine del Campionato 2022", ha infine concluso Rivola.