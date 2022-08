MotoGp, Quartararo affronta tabù Misano: Bagnaia vuole il bis dopo il 2021

ROMA - Il Gran Premio di Misano , quattoridicesima tappa stagionale della MotoGp , è alle porte . E Francesco Bagnaia ha un obiettivo preciso: conquistare sulla sua Ducati la quarta vittoria consecutiva di questo 2022, che gli consentirebbe di guadagnare altro terreno su Fabio Quartararo in classifica piloti. Dopo il trionfo dello scorso anno, il pilota della scuderia italiana è senz'altro il favorito per il bis, mentre il campione del mondo francese non ha mai vinto a Misano , neanche tra le categorie minori. I piloti con più vittorie sul circuito intitolato a Marco Simoncelli sono Valentino Rossi (2008-2009-2014), Jorge Lorenzo (dal 2011 al 2013) e Marc Marquez (2015-2017-2019).

L'addio di Dovizioso

Non lontano da Rimini, il circuito di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972 e figurava come Gran Premio d'Italia negli anni '80, Misano è poi tornata in calendario nel 2007, con strutture, pista e tribune aggiornate. Il tracciato, che conta 4.200 metri, ha visto anche le vittorie di Franco Morbidelli (2020) e Andrea Dovizioso (2018). Ed è proprio qui che terminerà la carriera del pilota ex Ducati, che ha scelto la tappa romagnola per appendere il casco al chiodo in classse regina.