MotoGp, Dovizioso: "A Misano per una grande festa"

ROMA - Il Gran Premio di Misano sarà il palcoscenico per l'ultima di Andrea Dovizioso . Un ultimo Gp di casa prima di smettere con la MotoGp che il pilota ex Ducati illustra così: “ San Marino è l'ultimo Gran Premio . Sarà molto insolito e strano dopo tutta la mia carriera. Eppure, sono molto felice di finire a Misano con tutti i miei amici e tifosi. Spero che sarà un grande fine settimana . Sarà molto importante essere competitivi, provare a fare punti e penso che saranno quattro buone giornate e una grande festa ”. Tappa di una carriera MotoGp lunga ed emozionante, la pista di Misano rievoca dolci ricordi a Dovizioso, primo fra tutti la vittoria nel 2018. Ora è tempo di creare nuovi ricordi, circondato dall'affetto di amici e famigliari.

Le parole di Razali

Queste invece le impressioni di Razlan Razali, team principal della Yamaha RNF, che confluirà in Aprilia dall'anno prossimo: “Il Gran Premio di Misano sarà un appuntamento casalingo speciale per il team. Sarà una gara speciale ed emozionante, essendo l'ultima gara per Andrea Dovizioso e allo stesso tempo il suo Gp di casa". Sarà un weekend eccezionale e ricco per noi e ovviamente, in pista, speriamo che Andrea possa dare una buona prova e segnare qualche punto nella sua gara d'addio", ha poi concluso il manager malese.