MotoGp, Marquez si allena sulla moto: "I miei sforzi sono stati ripagati"

ROMA - Arriva un punto di svolta nel processo di recupero di Marc Marquez. Il pilota della Honda, superata l'operazione all'omero destro, è infatti tornato a guidare una moto da competizione e per farlo ha scelto il circuito di Aragon. "Oggi non posso che essere felice - ha scritto Marquez sui social - perché dopo tutti gli sforzi fatti sono riuscito a risalire su una moto. Grazie a tutti coloro che non smettono di sostenermi: continuiamo così!". Per l'otto volte iridato, dunque, si avvicina il ritorno in MotoGp e si apre la possibilità di partecipare ai test di Misano la prossima settimana.