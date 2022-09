MotoGp, Bagnaia sulla rimonta: "44 punti sono tanti. Bastianini? Possiamo lavorare bene insieme"

MISANO ADRIATICO - Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Fari puntati soprattutto sul tentativo di rimonta del ducatista, che passa per il circuito di Misano: "Mondiale? 44 punti sono tanti ma sono contento di correre qui a casa, la aspetto da inizio stagione - ha detto -. Spero di offrire un bello spettacolo, sono certo che sarà una battaglia dura: le previsioni meteo non sono positive ma penso che possiamo fare un ottimo lavoro. Il pilota torinese ha anche parlato di Enea Bastianini, suo compagno di squadra in Ducati nel 2023: "Non volevo essere io a decidere chi sarebbe stato, conosco Enea da quando eravamo ragazzini e penso che possiamo lavorare molto bene insieme. La cosa più importante sarà permettergli di imparare a conoscere il modo in cui lavoriamo".