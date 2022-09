MotoGp, Bastianini: "Perché hanno scelto me? Forse sono stato più consistente"

MISANO ADRIATICO - Enea Bastianini ha parlato alla vigilia del Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota riminese ha mostrato tutta la sua gioia per la nuova avventura nel team ufficiale Ducati, a cui si unirà nel 2023. "È un sogno che si realizza, ono molto motivato, so che sarà dura, sarà una grande sfida, con maggiore pressione rispetto all'anno passato - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Per loro non è stato semplice scegliere tra me e Martin, anche lui è molto veloce. Perché hanno scelto me? Forse sono stato più consistente, all'inizio dell'anno lui ha avuto anche un problema all'avanbraccio e non è riuscito a esprimersi al 100%, mentre io ce l'ho fatta e ora voglio diventare più costante, per riuscire a giocarmi il titolo". Sulle ragioni della sua grande crescita, Bastianini risponde così: "Cosa c'è dietro? Tanti sacrifici. E poi dedizione e divertimento, me la sono sempre goduta".