MotoGp, penalità per Bagnaia: il ducatista paga tre posizioni in griglia di partenza

ROMA - La Ducati di Francesco Bagnaia perderà tre posizioni in griglia di partenza nel Gran Premio di Misano, quattoricesimo weekend della MotoGp. La sanzione si è resa necessaria dopo una manovra pericolosa in pista del piemontese. Bagnaia, che ha già chiesto scusa a Fabio Di Giannantonio e a Alex Marquez, ha infatti rallentato, guidando troppo lentamente in pista, finendo per ostacolare i due colleghi, che invece erano nel loro giro lanciato.