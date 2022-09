MotoGp: a Misano Ducati in testa nelle libere 3, Miller al comando davanti a Bagnaia

MISANO ADRIATICO - E' di Jack Miller il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. L'australiano della Ducati, sul circuito di Misano, firma il crono di 1:31.296 e precede il compagno di squadra Pecco Bagnaia, che domani avrà una penalizzazione di tre posizioni in griglia. Terza posizione per l'Aprilia di Maverick Vinales, che si mette davanti a Enea Bastianini in quarta piazza.