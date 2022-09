MotoGp, Bastianini: "L'addio di Giribuola? Una botta"

MISANO ADRIATICO - Enea Bastianini ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio di San Marino , valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il riminese si è detto soddisfatto della collaborazione con Pecco Bagnaia , suo futuro compagno di squadra in Ducati. "Sono contento del risultato, essere davanti già venerdì significa essere migliorati in una fase che sembrava un po' critica - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Con Bagnaia ci siamo aiutati, anzi è stato più lui ad aiutare me: nel mio giro lanciato ho beccato la bandiera gialla, ho rallentato e mi sono messo dietro Pecco, avere un riferimento davanti aiuta, siamo stati veloci ed è questa la cosa fondamentale".

Le parole di Bastianini

Bastianini ha poi parlato del passaggio del suo capotecnico Giribuola in KTM: "È stata sicuramente una botta per me, non mi aspettavo che andasse via, ma l’ho accettato. Capisco entrambi le parti, noi andremo comunque avanti. Sono sicuro che Ducati mi metterà a disposizione una persona molto valida e competente, quindi sono abbastanza tranquillo per il mio futuro. Mi dispiace per Giribuola, lavoriamo molto bene insieme, ma ci sono delle cose che non dipendono da me che lo porteranno in KTM".