MotoGp, Bastianini: "Volevo vincere, ma il podio va benissimo"

MISANO ADRIATICO - Enea Bastianini ha parlato così dopo il secondo posto nel Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 MotoGp. Il riminese è stato l'unico a tenere il ritmo di Pecco Bagnaia nella seconda parte di gara a Misano, senza però riuscire a sorpassarlo. "Mi sento bene, ho cercato di vincere all’ultimo giro ma Pecco è stato incredibile - ha detto -. Sono contento perché credo che abbiamo fatto un’ottima gara. All’inizio la fiducia non era al massimo, poi sul posteriore l’aderenza è andata migliorando. Volevo vincere ma va benissimo il podio, sono felice per la squadra, fan e amici".