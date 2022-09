MotoGp, Gran Premio in Arabia Saudita: ora c'è l'intesa

ROMA - L'Arabia Saudita si prepara a ospitare una tappa del MotoGp . Questo è l'indirizzo dell'intesa ufficializzata da Carmelo Ezpeleta , presidente di Dorna Sports, e da Sua Altezza Reale Principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal , presidente della federazione motoristica saudita. L'accordo prevede la costruzione di un nuovo circuito, omologato anche agli standard FIA di Formula 1, per consentire al Motomondiale di aggiungere un'altra tappa in Medio Oriente dopo il Gran Premio del Qatar. “In qualità di campionato leader a livello mondiale per le corse a due ruote, siamo entusiasti di questa opportunità per la MotoGp di espandere la sua presenza in Medio Oriente aggiungendo un Gran Premio annuale in Arabia Saudita ", ha commentato soddisfatto Ezpeleta.

L'espansione in Medio Oriente

Continua poi il CEO di Dorna: "La regione mediorientale è un mercato chiave per gli sport motoristici e la domanda nel Regno per eventi di questo tipo è in crescita, con una ricerca che mostra che l’80% dei fan sauditi vuole vedere più corse nel loro paese“. “Negli ultimi anni - continua lo spagnolo - l’Arabia Saudita ha dimostrato di essere in grado di organizzare grandi eventi motoristici globali secondo gli standard più elevati. La firma del memorandum d’intesa dimostra la nostra comune intenzione di esplorare ulteriormente questa opportunità. Siamo certi che nel Regno troveremo una nuova casa emozionante e accogliente e non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente per realizzare insieme questa ambizione comune“. "Siamo entusiasti di confermare oggi la firma di un memorandum d’intesa con Dorna che delinea chiaramente il nostro obiettivo comune di portare la MotoGp in Arabia Saudita. Ha perfettamente senso aggiungere la più grande serie di corse motociclistiche del mondo alla nostra crescente lista di eventi sportivi di livello mondiale. Non vediamo l’ora di lavorare con Dorna per mantenere il nostro impegno comune di portare in Arabia Saudita il top delle corse su due ruote“, ha invece aggiunto Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal che porterà in Arabia Saudita l'adrenalina del Motomondiale.