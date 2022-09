MotoGp, Tardozzi: "Aiutare Bagnaia? Ora non è il momento per gli ordini di scuderia"

ROMA - Francesco Bagnaia si è preso di forza la vittoria al Gran Premio di Misano , quattordicesima tappa della MotoGp . Il piemontese della Ducati, però, ha dovuto tenere a bada un Enea Bastianini piuttosto pugnace. Sono stati attimi di tensione nel box italiano, come racconta il team manager, Davide Tardozzi , agli spagnoli di "AS": “ Mi è passato per la mente il ricordo dell'Argentina 2016, quando Iannone ha eliminato Dovizioso . Soprattutto all'ultimo giro. Non è ancora però il momento di impartire ordini di scuderia. Bastianini deve accumulare più punti possibili. Certo non siamo stupidi e a fine campionato chiederemo ai piloti di aiutare Bagnaia, se possono . Ma al momento Pecco non ha bisogno di aiuto perché sta vincendo".

Su Marquez

Bagnaia e Bastianini sono arrivati sul traguardo a 34 millesimi l'uno dall'altro, per un finale che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Ducati. A spuntarla però è stato il torinese: "Enea è stato velocissimo, ma Bagnaia non ha sbagliato per tutta la gara. È la mentalità del campione". Poi un commento sulla possibile rimonta del pilota rosso, a 30 punti da Fabio Quartararo: "So che il titolo è possibile, ma non vogliamo sottovalutare Fabio, che è un grande campione. Vedremo cosa succede. Il primo passo è stato superare Espargaro in classifica generale, che è importante. Il prossimo passo sarà provare a vincere ad Aragon". Per concludere un pensiero per Marc Marquez, che torna in pista oggi per i test di Misano: "È già stato bello vederlo nel box, quindi partecipare al Gp sarà ancora meglio. Ho parlato con lui sabato sera. È un ragazzo incredibile, con una passione e una volontà tremende e anche con un'intelligenza importante. Per me sarà molto bello vederlo tornare in pista. Sarà uno dei rivali da battere per l'anno prossimo", ha chiosato Tardozzi.